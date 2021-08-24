Пензенский «Дизель» заявил на новый сезон 32 хоккеистов Спорт

Пенза, 24 августа 2021. PenzaNews. Пензенский клуб «Дизель», выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), заявил на сезон 2021–2022 годов 32 игроков.

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Как сообщает пресс-служба команды, в их числе — вратари Андрей Суханов и Игорь Устинский.

Кроме того, заявлены защитники Антон Антонов, Владислав Воропаев, Дмитрий Киселев, Михаил Козлов, Богдан Конюшков, Виталий Люлько, Андрей Миронов, Егор Морозов, Зигурдс Подзиньш, Антон Савельев и Егор Цветков.

Также в заявке числятся нападающие Антон Андриянов, Михаил Балашов, Сергей Большаков, Денис Горбунов, Владимир Джиг, Никита Емельянов, Дмитрий Желнеровский, Кирилл Казаков, Антон Ковалев, Кирилл Лебедев, Никита Ли, Никита Луховской, Максим Махрин, Андрей Мнихович, Кирилл Монахов, Илья Павлюков, Данила Платонов, Игорь Угольников и Алексей Факиров.