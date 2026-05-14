В Пензе 16 мая пройдут соревнования по мотокроссу

Пенза, 14 мая 2026. PenzaNews. Соревнования по мотокроссу на кубок главы города пройдут на мотостадионе «Сура» в Пензе в предстоящую субботу, 16 мая. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«В эту субботу моторы на мотостадионе «Сура» будут работать громко и на пределе мощности. В 32-й раз здесь пройдут соревнования по мотокроссу на кубок главы города Пензы. Мероприятие посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс».

Олег Денисов отметил, что ожидаются участники из Новгородской, Тамбовской, Саратовской, Ульяновской, Самарской областей, Татарстана и Мордовии.

«Соревнования пройдут в младших классах (50, 65, 85 кубов), а также среди любителей и профессионалов в открытой категории. Из нового — расширенный массовый заезд на питбайках», — уточнил глава города.

Он добавил, что честь Пензенской области будут защищать спортсмены центра детского и юношеского технического творчества и региональной федерации мотоциклетного спорта.

«Начало предварительных заездов — в 10.00, торжественное открытие — в 12.00. Ждем всех на «Суре», болеем за наших ребят!» — подчеркнул Олег Денисов.