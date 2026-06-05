Пензенская область присоединится ко всероссийской массовой велосипедной гонке Спорт

Пенза, 5 июня 2026. PenzaNews. Пензенская область присоединится к V всероссийской массовой велосипедной гонке «Всемирный день велосипедиста», посвященной Году единства народов России.

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Согласно информации, размещенной на сайте министерства физической культуры и спорта региона, заезды участников состоятся на территории умной спортплощадки в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном в предстоящую субботу, 6 июня.

Участникам будет предложено преодолеть различные дистанции в зависимости от возраста и уровня подготовки.

Дети 2022 года рождения проедут 100 метров на беговелах.

Мальчики и девочки 2017-2021 годов рождения преодолеют на велосипедах 500 метров, 2013-2016 годов рождения — 1 км.

Юношам и девушкам 2009-2012 годов рождения будет предложена дистанция в 1,5 км, мужчинам и женщинам 2008 года рождения и старше — 3 км.

По окончании заездов запланирован велопарад.