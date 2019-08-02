Облачные сервисы: как технологии могут помочь пензенскому бизнесу? Статьи

Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Передовые облачные технологии становятся все более доступными для широкого круга пользователей, хотя еще совсем недавно о некоторых из них можно было только мечтать. Сегодня с увеличением скорости и стабильности интернета хранить данные в облаке, пожалуй, даже более удобно, чем в памяти компьютера.

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Во-первых, это дает уверенность в том, что если с персональным устройством вдруг что-то случится, то архив не будет утерян. Во-вторых, к нему можно получить доступ из любой точки мира, где есть интернет, что существенно повышает уровень мобильности.

В бизнесе и госсекторе подобные инновации — от самых простых до весьма сложных, емких и, соответственно, затратных — могут стать еще большим благом, чем в быту.

Разумеется, без стабильного и быстрого интернет-соединения эффективное использование таких технологий просто невозможно. По сути, речь идет об эксплуатации мощностей облачного провайдера через сеть. Сбои и неполадки могут на время оставить клиента без необходимых ресурсов и данных.

Впрочем, начальник управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин считает, что на территории региона с этим все отлично, ведь к надежности и пропускной способности инфраструктуры предъявляются очень серьезные требования.

Проблем он не видит и в доступности высокоскоростного интернета. Алексей Костин отмечает, что в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в 2019 году оптикой будет обеспечено еще около 80 отдаленных и малонаселенных сел Пензенской области.

«Инфраструктуру мы создаем. Минкомсвязь сейчас проводит аукцион на подключение социально значимых объектов Пензенской области к широкополосному интернету. Там порядка 1,3 тыс. объектов — сельсоветы, ФАПы, школы сельские. Все это подключается», — говорит он.

Кстати, по данным Росстата, численность пользователей сети на 100 человек населения в Пензенской области с 2014 по 2018 годы выросла с 66 до 75. Это прямо свидетельствует о продолжающемся проникновении и распространении интернета.

В чем удобство облаков?

По мнению Алексея Костина, облака дают ряд существенных преимуществ, в числе которых возможность сэкономить на IT-инфраструктуре, обеспечить доступность информации для сотрудников откуда угодно при наличии интернета, добиться большей прозрачности работы и оперативности. В качестве примера он приводит ситуацию, когда организации переносят в облако систему «1C» или осуществляют в нем документооборот.

«Те же госслужащие могут войти в защищенное облако и работать совместно с документами, видя, какие изменения внес предыдущий пользователь», — поясняет чиновник.

Рассуждая об удобстве облачных сервисов, он приходит к выводу, что за такими технологиями — будущее.

«Это же обычный диалектический переход. Сначала были мейнфреймы, на заре всей этой цифровизации и компьютеризации — большие компьютеры, к которым подключались терминалы. Потом наступила эпоха ПК, когда, наоборот, система стала децентрализованной. Теперь опять вернулись к облаку, но сейчас оно уже на новом уровне», — говорит Алексей Костин, подчеркивая, что вместе с развитием технологий важно обеспечить и их надежность.

По имеющимся сведениям, в Пензенской области на уровне органов власти общая статистика пользования облачными сервисами не ведется. Однако есть данные, полученные от одного из ведущих игроков рынка облачных услуг — компании МТС. И цифры эти довольны интересные, хоть они и не представлены в абсолютных величинах. Так, за первую половину 2019 года количество клиентов, пользующихся облачными сервисами этой компании в Пензенской области, выросло в 6,5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Как с помощью облаков сократить расходы?

Считается, что аренда места в облаках выгоднее, чем покупка дополнительного IT-оборудования. Здесь можно провести аналогию с приобретением и наймом жилья. Вложить сразу огромные средства, в том числе в обустройство, или же найти оптимальный вариант и платить определенную сумму ежемесячно?

При этом стоит учесть, что реальное оборудование в век современных технологий быстро устаревает. В связи с этим переход на облачные сервисы видится все более оправданным, ведь при необходимости такое решение проще и быстрее масштабировать. А все заботы об обновлении оборудования — на стороне провайдера.

К тому же многие провайдеры предоставляют тестовый период пользования сервисом: если не понравится, можно отказаться. А вернуть купленное оборудование поставщику весьма затруднительно.

Для бизнеса с выраженной сезонностью удобно быстрое и простое масштабирование услуг. В период активных работ или, допустим, распродаж в интернет-магазинах, когда нагрузка на сайты увеличивается в разы, объемы легко увеличить, а во время затишья — сократить их и сэкономить средства. При пользовании облачным сервисом приходится платить только за фактическое потребление — точно так же, как за воду или электричество в квартире.

Кроме того, перенос программ и данных в облако позволяет компаниям снизить затраты на содержание и обеспечение собственной IT-службы.

Какие возможности доступны бизнесу?

Если для потребностей большинства обычных пользователей достаточно таких простых сервисов хранения, как «Google Диск» или «Облако Mail.Ru», то запросы бизнеса существенно выше и серьезнее.

Здесь требуются специальные предложения для решения задач различной сложности с учетом конкретного сегмента, в котором работает та или иная организация.

Понимая это, МТС развивает масштабируемую облачную платформу #CloudMTS на базе собственных data-центров, объединенных магистральной сетью по России и СНГ. Сейчас она доступна только для юридических лиц, в дальнейшем провайдер не исключает расширения на новые сегменты. Существующие предложения объединены в несколько групп: вычислительные ресурсы, хранение данных, информационная безопасность, корпоративные сервисы, например, почта и диск #CloudMTS, а также ЦОД. При этом команда проекта работает с индивидуальными запросами.

По информации пресс-службы оператора, чаще всего пензенские фирмы используют облачные решения для размещения там своих IT-систем, хранения больших объемов данных, файлов, с которыми не справляются собственные серверы.

Так, провайдер предоставляет бизнесу облачную платформу, обеспечивающую надежную, масштабируемую и легко управляемую виртуальную IT-инфраструктуру. По сути, это виртуальный аналог традиционного «железного» оборудования, только расположено оно у провайдера.

При этом речь идет как об относительно простых сервисах для размещения в облаках IT-систем клиентов, например, той же «1С», так и о тех, что имеют огромные мощности.

Например, один из продуктов #CloudMTS называется «GPU SuperComputer». Он представляет собой готовое решение для работы с проектами на основе Big Data и искусственного интеллекта, позволяет в сотни раз быстрее обрабатывать данные и получать результаты в кратчайшие сроки. С использованием облачного суперкомпьютера процессы глубокого обучения нейросетей в сравнении с вычислениями на обычных машинах не только ускоряются в разы, но и становятся доступными широкому кругу компаний ввиду гораздо более низкой стоимости. Облачная модель потребления с ежемесячными платежами позволяет кратно сократить издержки на сложные вычисления. Для малого бизнеса и стартапов — менее чем от 1 тыс. рублей в день.

Кроме того, в облаках возможно и так называемое объектное хранение, то есть размещение значительных объемов статичных данных, доступ к которым не нужен с большой регулярностью — резервных копий, архивов и мультимедийных файлов.

Кто чаще использует облака?

По подсчетам МТС, в Пензенской области за облачными сервисами чаще всего обращаются IT-компании, организации из сферы производства и торговли. На долю этих трех отраслей приходится примерно 75% облачного портфеля компании на территории региона.

Одним из клиентов провайдера являются «Ванюшкины сладости». Ассортимент продукции этой кондитерской фабрики составляет более 800 наименований. У предприятия появились постоянные потребители во многих регионах России и СНГ.

По словам технического директора «Ванюшкиных сладостей» Павла Никонова, для компании важна в первую очередь надежность хранения сведений, касающихся поставщиков и партнеров.

«Размещать данные в облаке безопаснее, чем физически хранить их на сервере, так как в этом случае не страшны технические неисправности оборудования, отключение электричества или человеческий фактор. К тому же в этом случае доступ к информации можно легко организовать с любого места, что очень удобно, если у вас несколько офисов или в штате есть разъездные сотрудники», — поясняет он.

Павел Никонов добавляет, что вторым важным фактором стало простое масштабирование.

«Объем облачного хранилища очень легко увеличить или уменьшить при необходимости, не тратя ни рубля на неиспользуемые мощности. С МТС мы уже работали как с оператором, поэтому вопрос о выборе провайдера для облака даже не стоял», — говорит техдиректор.

Как выбрать провайдера?

Пример выше можно назвать распространенным. Когда компании пользуются услугами конкретного оператора, качество которых устраивает, многие решают не изобретать велосипед и попробовать сервисы от него же. Но что если это не про вас? Есть ряд пунктов, которые стоит учитывать, чтобы не пожалеть о переходе в облако.

Во-первых, следует внимательно отнестись к тому, как компания обеспечивает безопасность и сохранность той информации, которую вы планируете ей доверить. Во-вторых, важно поинтересоваться инфраструктурой, которую использует поставщик услуги: оснащением, защищенностью от ЧП, количеством и расположением центров обработки данных, резервными возможностями — от этого зависит, всегда ли данные будут доступны. В-третьих, крайне важна круглосуточная квалифицированная техническая поддержка семь дней в неделю.

Если внимательно отнестись ко всем этим параметрам, то вряд ли что-то сможет омрачить пользование современными технологиями.

Елена Борисова