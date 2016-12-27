Вступил в силу приговор организаторам игрового клуба на проспекте Строителей в Пензе Криминал

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Двое фигурантов дела о незаконной организации и проведении азартных игр на территории микрорайона Арбеково в Пензе и краже сейфа с деньгами не смогли обжаловать приговор.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, нелегальный клуб, который трое мужчин организовали на проспекте Строителей, 90Г, функционировал с 30 сентября по 17 ноября 2015 года, пока его деятельность не пресекли сотрудники правоохранительных органов.

«Кроме того, в феврале 2016 года один из мужчин узнал от знакомой о наличии у одного из директоров пензенского автосалона домашнего сейфа и времени поступления к нему крупных сумм. Он уговорил бывшую сотрудницу клуба помочь ему похитить деньги. Девушка познакомилась с потерпевшим, наладила с ним доверительные отношения и добилась приглашения в квартиру, где подсыпала ему в напиток клофелин. После того, как тот уснул, она открыла входную дверь, чтобы сообщник смог похитить сейф», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что после этого злоумышленник вывез сейф в Саратов, где вместе с братом перфоратором вскрыл его и извлек 1 млн. 670 тыс. рублей, часть из которых потратил.

«Жителю Саратова суд назначил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Две его сообщницы получили 3 и 2 года в колонии общего режима, причем одна из них будет отбывать наказание после достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Еще двое фигурантов уголовного дела приговорены к 1 году условно», — сказала Светлана Артамонова.

Она отметила, что двое осужденных подали на приговор апелляционные жалобы, однако они были оставлены без удовлетворения.