Искавшая работу сиделкой пенсионерка из пензенского села стала жертвой мошенничества Криминал

Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту интернет-мошенничества, жертвой которого стала пожилая жительница села Кирово Сердобского района Пензенской области.

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«Женщина 1959 года рождения разместила в сети объявление о поиске работы в качестве сиделки. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который сказал, что нуждается в ее услугах. Для перевода предоплаты мужчина попросил воспользоваться банкоматом», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

В ведомстве добавили, что на следующий день пенсионерка, следуя инструкциям незнакомца, выполнила ряд операций, после чего узнала о списании со своей карты 14 тыс. рублей.

Накануне стало известно об аналогичном факте мошенничества, жертвой которого стала жительница Пензы, также искавшая работу сиделкой. У нее было похищено с банковской карты более 130 тыс. рублей.