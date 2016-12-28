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Искавшая работу сиделкой пенсионерка из пензенского села стала жертвой мошенничества

11:23 | 28.12.2016 | Криминал

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Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту интернет-мошенничества, жертвой которого стала пожилая жительница села Кирово Сердобского района Пензенской области.

Искавшая работу сиделкой пенсионерка из пензенского села стала жертвой мошенничества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Женщина 1959 года рождения разместила в сети объявление о поиске работы в качестве сиделки. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который сказал, что нуждается в ее услугах. Для перевода предоплаты мужчина попросил воспользоваться банкоматом», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

В ведомстве добавили, что на следующий день пенсионерка, следуя инструкциям незнакомца, выполнила ряд операций, после чего узнала о списании со своей карты 14 тыс. рублей.

Накануне стало известно об аналогичном факте мошенничества, жертвой которого стала жительница Пензы, также искавшая работу сиделкой. У нее было похищено с банковской карты более 130 тыс. рублей.
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