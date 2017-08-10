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Под Пензой мужчина осужден за поддельную доверенность для получения ПТС

11:59 | 10.08.2017 | Криминал

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Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 120 часов обязательных работ назначено 40-летнему жителю Городищенского района Пензенской области, который признан судом виновным в использовании заведомо подложного документа.

Под Пензой мужчина осужден за поддельную доверенность для получения ПТС

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мужчина приобрел у неустановленного лица заведомо подложный документ, выполненный в виде доверенности, выданной от имени его бывшей жены. В декабре 2015 года, желая подтвердить свои полномочия по распоряжению автомобилем «Lada», принадлежащим его бывшей супруге, он предъявил поддельную доверенность государственному инспектору МРЭО ГИБДД», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

По ее словам, на основании этой доверенности мужчина получил дубликат паспорта транспортного средства.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировала собеседница агентства.
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