Под Пензой мужчина осужден за поддельную доверенность для получения ПТС Криминал

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 120 часов обязательных работ назначено 40-летнему жителю Городищенского района Пензенской области, который признан судом виновным в использовании заведомо подложного документа.

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«Мужчина приобрел у неустановленного лица заведомо подложный документ, выполненный в виде доверенности, выданной от имени его бывшей жены. В декабре 2015 года, желая подтвердить свои полномочия по распоряжению автомобилем «Lada», принадлежащим его бывшей супруге, он предъявил поддельную доверенность государственному инспектору МРЭО ГИБДД», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

По ее словам, на основании этой доверенности мужчина получил дубликат паспорта транспортного средства.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировала собеседница агентства.