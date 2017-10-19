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В Пензе пенсионерка и ее сын стали жертвами мошенничества при попытке продать дом

08:55 | 19.10.2017 | Криминал

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Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. 78-летняя жительница Пензы и ее сын стали жертвами мошенничества при попытке продать дом через интернет.

В Пензе пенсионерка и ее сын стали жертвами мошенничества при попытке продать дом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Женщина пояснила, что ее сын разместил объявление на сайте Avito.ru . Через некоторое время на контактный телефон позвонил неизвестный, который сказал, что желает приобрести жилье и готов внести предоплату в сумме 50 тыс. рублей. Для этого он попросил мужчину пройти к банкомату и выполнить ряд действий», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве отметили, что, следуя инструкциям незнакомца, мужчина подключил услугу «Мобильный банк», предоставив владельцу неизвестного номера удаленный доступ к счету банковской карты своей матери.

«Впоследствии пенсионерка обнаружила, что со счета списано 26 тыс. рублей», — уточнили в полиции.

В управлении отметили, что по данному факту проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в УМВД.
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