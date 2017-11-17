В Пензе на 11 лет лишен свободы мужчина, до смерти забивший знакомого обломками кирпича Криминал

Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Житель Пензы, который нанес обломками кирпича смертельные травмы одному знакомому и разбил голову другому, приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Вечером 18 июля 2017 года мужчина распивал спиртное со своими знакомыми около одного из домов на улице Чаадаева в Пензе. В процессе общения между ним и одним из потерпевших 1956 года рождения возник конфликт на почве того, что он потребовал приобрести еще алкоголь, а тот ответил ему отказом», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в результате злоумышленник напал на знакомого — он ударил его руками в грудь, а затем нашел фрагменты кирпича, которыми разбил голову собутыльнику.

«В это время за приятеля решил заступиться второй знакомый 1962 года рождения, который отвлек злоумышленника от нанесения ударов пострадавшему. Между ними также завязалась ссора. Мужчина теми же фрагментами кирпича нанес не менее 15 ударов по голове, телу и рукам 55-летнего потерпевшего, причинив ему кровоподтеки груди, рук и открытую черепно-мозговую травму, от которой через короткий промежуток времени наступила смерть мужчины», — сказала Татьяна Махницкая.

Она отметила, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.