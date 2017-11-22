Вступил в силу приговор экс-профессору ПензГТУ, осужденному за взятку Криминал

Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Приговор Октябрьского районного суда Пензы, которым 67-летний бывший профессор одной из кафедр Пензенского государственного технологического университета Василий Пикулин осужден за взятку, вступил в законную силу.

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«Из корыстных побуждений он выставил положительные оценки одной из студенток этого вуза за курсовой проект, экзамен и зачет по двум дисциплинам без фактической проверки ее знаний. За свои действия в июне 2015 года педагог получил взятку в сумме более 11 тыс. рублей, которые были выплачены ему в качестве вознаграждения по фиктивному договору между вузом и организацией за исполнение научно-исследовательских работ, в действительности не выполнявшихся», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, на заключении договора преподаватель настоял для придания законности получению денежного вознаграждения.

«Василию Пикулину было назначено наказание в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки — 233 тыс. 980 рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 1 год», — добавила собеседница агентства.