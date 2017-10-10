Профессор ПензГТУ осужден за взятку Криминал

Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. 67-летний профессор Пензенского государственного технологического университета признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, не назвав при этом имя педагога, поскольку приговор пока не вступил в законную силу.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в период с 1 января по 1 февраля 2015 года профессор одного из факультетов ПензГТУ сообщил обратившейся к нему студентке, что получить положительную оценку за курсовой проект, экзамен и зачет по двум дисциплинам без фактической проверки и оценки знаний она сможет при условии заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы между любым подысканным ею юридическим лицом в качестве заказчика и вузом, в которой педагог будет выступать ответственным исполнителем», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что затем злоумышленник планировал получить по договору соответствующую сумму, при этом заказ и изготовление университетом в его лице данной работы осуществлялись лишь с целью получения взятки под видом научной деятельности.

«Студентка согласилась на требования профессора. Ее отец обратился к ранее знакомому генеральному директору общества с ограниченной ответственностью, от имени которого с ПензГТУ был заключен договор на озвученных условиях», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, в период с 1 февраля по 30 апреля 2015 года профессор поставил в приложение к ведомости аттестации и зачетную книжку студентки положительные оценки и зачет по двум дисциплинам без фактической проверки знаний.

Читайте также

Обнародованы детали преступной схемы, реализованной в ПензГТУ

«4 июня того же года он получил за выполнение научно-исследовательской работы, а фактически — за незаконные действия по выставлению студентке положительных оценок более 11 тыс. рублей, являвшихся взяткой», — отметила представитель следственного управления, уточнив, что деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Татьяна Махницкая сообщила, что осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере около 234 тыс. рублей.

«Также он лишен права заниматься педагогической деятельностью сроком на 1 год», — добавила собеседница агентства.