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В Колышлее завели дело на дебошира, ударившего полицейского при задержании

09:45 | 16.01.2018 | Криминал

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Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», возбуждено в отношении жителя Колышлея Пензенской области.

В Колышлее завели дело на дебошира, ударившего полицейского при задержании

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, ночью 10 января в полицию по телефону обратилась местная жительница, которая рассказала, что в квартире по месту жительства на улице Рабочей дебоширит ее супруг, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. На место выехали сотрудники полиции. При задержании нарушителя мужчина нанес участковому уполномоченному полиции один удар кулаком в область носа», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

Она отметила, что потерпевший получил перелом костей носа, который квалифицируется как легкий вред здоровью.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказала собеседница агентства.
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