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По факту невыплаты зарплаты сотрудникам пензенского АНО «Тихая гавань» возбуждено дело

09:19 | 25.09.2018 | Криминал

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Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело в отношении директора зарегистрированной в Пензе автономной некоммерческой организации медико-паллиативной помощи «Тихая гавань» возбуждено в связи с невыплатой заработной платы сотрудникам по результатам проверки прокуратуры Шемышейского района. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По факту невыплаты зарплаты сотрудникам пензенского АНО «Тихая гавань» возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, проверка была проведена по информации, полученной от граждан.

«Установлено, что, несмотря на наличие у организации возможности, ряду ее работников зарплата не выплачивалась более двух месяцев. Причитавшиеся им денежные средства направлялись на иные цели», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

Согласно ЕГРЮЛ, АНО «МПП «Тихая гавань» зарегистрировано 22 августа 2016 года. Директором организации является Владимир Бузылев.

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