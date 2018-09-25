По факту невыплаты зарплаты сотрудникам пензенского АНО «Тихая гавань» возбуждено дело Криминал

Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело в отношении директора зарегистрированной в Пензе автономной некоммерческой организации медико-паллиативной помощи «Тихая гавань» возбуждено в связи с невыплатой заработной платы сотрудникам по результатам проверки прокуратуры Шемышейского района. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, проверка была проведена по информации, полученной от граждан.

«Установлено, что, несмотря на наличие у организации возможности, ряду ее работников зарплата не выплачивалась более двух месяцев. Причитавшиеся им денежные средства направлялись на иные цели», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

Согласно ЕГРЮЛ, АНО «МПП «Тихая гавань» зарегистрировано 22 августа 2016 года. Директором организации является Владимир Бузылев.