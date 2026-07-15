В Пензенском районе завершено расследование дела об убийстве и покушении на убийство Криминал

Пенза, 15 июля 2026. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 42-летней жительницы Пензенского района Пензенской области в убийстве и покушении на убийство завершено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«По данным следствия, в ночь на 20 января 2026 года обвиняемая находилась в одном из домов в селе Кондоль Пензенского района с мужчиной и женщиной, с которыми работала у местного предпринимателя. В процессе распития спиртного между обвиняемой и мужчиной произошел конфликт, после чего она ножом нанесла ему множественные удары по телу. Второй потерпевшей фигурантка также нанесла несколько ударов ножом, когда она пыталась пресечь причинение телесных повреждений мужчине», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что 63-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте, а 54-летняя потерпевшая оказала активное сопротивление и сумела убежать, ей был причинен легкий вред здоровью.

«В ходе предварительного следствия обвиняемая по ходатайству следователя содержалась под стражей», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.