19:17:56 Среда, 15 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенском районе завершено расследование дела об убийстве и покушении на убийство

12:21 | 15.07.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 15 июля 2026. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 42-летней жительницы Пензенского района Пензенской области в убийстве и покушении на убийство завершено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В Пензенском районе завершено расследование дела об убийстве и покушении на убийство. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 20 января 2026 года обвиняемая находилась в одном из домов в селе Кондоль Пензенского района с мужчиной и женщиной, с которыми работала у местного предпринимателя. В процессе распития спиртного между обвиняемой и мужчиной произошел конфликт, после чего она ножом нанесла ему множественные удары по телу. Второй потерпевшей фигурантка также нанесла несколько ударов ножом, когда она пыталась пресечь причинение телесных повреждений мужчине», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что 63-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте, а 54-летняя потерпевшая оказала активное сопротивление и сумела убежать, ей был причинен легкий вред здоровью.

«В ходе предварительного следствия обвиняемая по ходатайству следователя содержалась под стражей», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


Читайте также
Жительница Белинского района лишилась 400 тыс. рублей после звонка с предложением проверить приборы учета воды Жителю Белинского района грозит до года лишения свободы за приобретение поддельного водительского удостоверения
В Городищенском районе молодой человек стал фигурантом дела о незаконном использовании документов для регистрации в качестве ИП МТС за полгода заблокировала в Пензенской области 3 млн. мошеннических и спам-звонков
В Заречном за хулиганство будут судить мужчину, несколько раз ударившего по чужому автомобилю Обвиняемая в убийстве 4-летней племянницы жительница Пензенской области злоупотребляет спиртным
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама