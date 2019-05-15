Уроженец Грузии предстанет перед судом за организацию азартных игр в Пензе Криминал

Пенза, 15 мая 2019. PenzaNews. Прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Аношин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего уроженца Грузии, которому вменяется организация и проведение азартных игр на территории областного центра.

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«В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина, проживающий в Пензе, с ноября 2017 года по 13 ноября 2018-го организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, в помещении на улице Огородной в Пензе, то есть вне игорной зоны», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в ходе осмотра места происшествия был изъят игровой автомат.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», — добавила собеседница агентства.