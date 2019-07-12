В Пензенской области за полгода произошло около 600 мошенничеств с банковскими картами Криминал

Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. Около 600 мошенничеств с похищением средств с банковских счетов зафиксировано в Пензенской области в период с января по июнь 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«Полиция Пензенской области отмечает резкий рост активности действий мошенников, жертвами которых становятся клиенты банков. Только за один день в полицию обратились 15 жителей региона, со счетов которых были похищены денежные средства», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что во всех случаях потерпевшие сами передавали неизвестным секретные данные своих банковских карт и коды подтверждения операций, которые ни в коем случае нельзя сообщать посторонним лицам.

«Причем в 99% случаев граждане объясняют, что знали о подобных способах обмана и много раз слышали о них из средств массовой информации и от сотрудников полиции, однако считали, что с ними ничего подобного произойти не может, а потому, когда им звонили неизвестные, которые называли себя сотрудниками банков, теряли бдительность», — отметили в управлении.

В УМВД добавили, что жители проявляют доверчивость даже в тех случаях, когда действия злоумышленников выдают в них обманщиков.

«Например, 44-летней жительнице Пензы сообщили по телефону, что с ее счета пытаются похитить деньги. Гражданка ответила, что она пользуется картой другого банка. Незнакомец попросил женщину подождать, пока он передаст трубку другому человеку. Тот уже назвался сотрудником службы безопасности того банка, который назвала женщина, а затем дословно повторил то же самое, что сказал первый звонивший. Однако жительницу Пензы это нисколько не насторожило, и в результате она лишилась 30 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства.