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В Кузнецке 21-летнюю женщину будут судить за незаконную организацию азартных игр

08:57 | 30.10.2019 | Криминал

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Кузнецк, 30 октября 2019. PenzaNews. 21-летняя жительница Кузнецка Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

В Кузнецке 21-летнюю женщину будут судить за незаконную организацию азартных игр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, не позднее 15 сентября 2018 года женщина 1998 года рождения решила незаконно проводить азартные игры. С этой целью она арендовала помещение в кафе на Московском шоссе в Кузнецке, где организовала установку ранее приобретенных ею четырех единиц игрового оборудования», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что также был подобран штат сотрудников — операторов-кассиров.

«С сентября по октябрь 2018 года злоумышленница организовала и проводила азартные игры: она лично и с помощью привлеченных работников осуществляла прием клиентов игорного заведения и учет их ставок. Обвиняемая присваивала денежные средства, из которых выплачивала заработную плату операторам заведения», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что игровое оборудование было изъято сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий осенью прошлого года.

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