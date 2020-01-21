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Житель Пензы проведет в колонии 7,5 лет за попытку убить и сжечь человека

09:36 | 21.01.2020 | Криминал

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Пенза, 21 января 2020. PenzaNews. 20-летний житель Пензы проведет 7,5 лет в исправительной колонии строгого режима за попытку убить и сжечь случайного знакомого, а также за кражу.

Житель Пензы проведет в колонии 7,5 лет за попытку убить и сжечь человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы, конфликт между осужденным и потерпевшим произошел на фоне употребления алкоголя в ночное время 2 июня 2019 года вблизи водоема у горбольницы №6, где злоумышленник несколько раз ударил собутыльника кирпичом, облил жидкостью для розжига костра и поджег его, после чего украл мобильный телефон и не менее 2 тыс. рублей.

«Потерпевший в судебном заседании показал, что в тот день в первой половине дня он приобрел сотовый телефон, а вечером, будучи в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с мужчиной, с которым они пришли к водоему у больницы №6. В ходе совместного употребления спиртного потерпевший узнал, что новый знакомый воспитывался в детском доме, и негативно высказался в адрес родителей, которые бросают своих детей. Что происходило дальше он не помнит. Мужчина очнулся от боли и понял, что горит. Он катался по земле, снял с себя горящую майку, которую бросил в сторону, после чего пошел к трассе, где остановил машину. Очнулся потерпевший уже в больнице», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что приговор по делу вступил в законную силу.

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