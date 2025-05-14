В Пензенской области с начала года заключено более 1 тыс. 850 соцконтрактов Общество

Пенза, 14 мая 2025. PenzaNews. 1 тыс. 851 социальный контракт на общую сумму более 407 млн. рублей заключен в Пензенской области с начала 2025 года. Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан в ходе заседания правительства Пензенской области, которое состоялось в минувший вторник, 13 мая.

Фото: Pnzreg.ru

Он уточнил, что 885 соцконтрактов заключено на осуществление предпринимательской деятельности, 320 — на организацию личных подсобных хозяйств.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, всего в 2025 году планируется заключить не менее 2 тыс. 580 социальных контрактов, на эти цели предусмотрено 603,3 млн. рублей.

В 2024 году в Пензенской области было заключено 2 тыс. 838 соцконтрактов, общая сумма выплат по ним составила более 592 млн. рублей.

1 тыс. 216 соцконтрактов на сумму 412 млн. рублей было заключено на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, 551 соцконтракт почти на 110 млн. рублей — на развитие личных подсобных хозяйств.

Также с гражданами было заключено 673 соцконтракта на поиск работы (36,7 млн. рублей) и 398 соцконтрактов на приобретение товаров первой необходимости для выхода из трудной жизненной ситуации (33,6 млн. рублей).

Общее количество жителей Пензенской области, охваченных в 2024 году государственной помощью на основании социального контракта, превысило 8 тыс. человек.