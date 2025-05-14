13:06:56 Среда, 14 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

На заседании правительства Пензенской области обсудили обеспечение безопасности на водных объектах в летний период

09:28 | 14.05.2025 | Общество

Печать

Пенза, 14 мая 2025. PenzaNews. Обеспечение безопасности на водных объектах в летний период стало одной из тем заседания правительства Пензенской области, которое состоялось в минувший вторник, 13 мая.

На заседании правительства Пензенской области обсудили обеспечение безопасности на водных объектах в летний период

Фото: Pnzreg.ru

Официально купальный сезон в регионе стартует 1 июня, всего будет открыт 41 пляж.

Губернатор Олег Мельниченко поручил активизировать работу по контролю водоемов.

«В каждом муниципальном образовании должен быть заместитель главы, отвечающий за организацию этой работы и проведению рейдов вместе со всеми заинтересованными ведомствами, чтобы были обустроены места купания. Все водные объекты нужно держать на контроле, в том числе береговую линию. В праздники люди приезжают отдыхать, жарить шашлыки и начинают купаться. Основной причиной гибели людей на водоемах остается несоблюдение правил безопасности», — сказал он.

Глава региона напомнил, что по статистике большинство утонувших граждан находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Рейды, направленные на пресечение распития спиртных напитков на берегу водоемов, — это в том числе профилактика травматизма и гибели людей на воде», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко также акцентировал внимание на предложении прокуратуры оценить безопасность детских водных аттракционов на территории баз отдыха, сообщает пресс-служба облправительства.


Читайте также
В Никольске огонь уничтожил деревянный дом В Пензенском районе иностранный гражданин обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции
В Пензенской области 15 мая пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход» В прокуратуре Пензенской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам оплаты труда
В Пензенском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины Пензенец угнал автомобиль знакомого, чтобы покататься
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама