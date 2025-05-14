На заседании правительства Пензенской области обсудили обеспечение безопасности на водных объектах в летний период Общество

Пенза, 14 мая 2025. PenzaNews. Обеспечение безопасности на водных объектах в летний период стало одной из тем заседания правительства Пензенской области, которое состоялось в минувший вторник, 13 мая.

Фото: Pnzreg.ru

Официально купальный сезон в регионе стартует 1 июня, всего будет открыт 41 пляж.

Губернатор Олег Мельниченко поручил активизировать работу по контролю водоемов.

«В каждом муниципальном образовании должен быть заместитель главы, отвечающий за организацию этой работы и проведению рейдов вместе со всеми заинтересованными ведомствами, чтобы были обустроены места купания. Все водные объекты нужно держать на контроле, в том числе береговую линию. В праздники люди приезжают отдыхать, жарить шашлыки и начинают купаться. Основной причиной гибели людей на водоемах остается несоблюдение правил безопасности», — сказал он.

Глава региона напомнил, что по статистике большинство утонувших граждан находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Рейды, направленные на пресечение распития спиртных напитков на берегу водоемов, — это в том числе профилактика травматизма и гибели людей на воде», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко также акцентировал внимание на предложении прокуратуры оценить безопасность детских водных аттракционов на территории баз отдыха, сообщает пресс-служба облправительства.