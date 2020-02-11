Жительницу Пензы обманули при бронировании номера в пансионате Кабардинки Криминал

Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. 36-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенничества при бронировании номера в одном из пансионатов Кабардинки.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщина нашла в интернете заинтересовавшее ее объявление и оставила заявку, после чего с ней связалась неизвестная, которая представилась менеджером пансионата.

«Жительница Пензы подтвердила бронирование и назвала адрес своей электронной почты. После этого она получила письмо с договором оказания услуг и реквизитами для оплаты. Следуя инструкциям неизвестных, гражданка перечислила 15 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что после этого на ее звонки перестали отвечать.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в пресс-службе.