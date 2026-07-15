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В Кузнецке открыт бюст М.Ю. Лермонтова

10:13 | 15.07.2026 | Культура

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Кузнецк, 15 июля 2026. PenzaNews. Бюст поэта М.Ю. Лермонтова открыт перед зданием центра диагностики и восстановительной медицины в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке открыт бюст М.Ю. Лермонтова

Фото: Gorodkuzneck.ru

В торжественном мероприятии, состоявшемся по этому случаю в минувший вторник, 14 июля, принял участие глава города Виктор Агафонов.

«Мы стали свидетелями знаменательного события — открытия бюста Михаила Юрьевича Лермонтова, [...] чье детство прошло в пензенском крае. Уверен, что это вдохновит многих кузнечан продолжать читать и переосмысливать его наследие», — отметил он, обращаясь к присутствующим.

Виктор Агафонов поблагодарил предпринимателя Евгения Бублиенова за такой подарок городу.

«Мы всегда поддерживаем подобные начинания», — подчеркнул глава Кузнецка и вручил предпринимателю благодарственное письмо.

В ответном слове Евгений Бублиенов отметил, что установка бюста стала кульминацией работы, проводимой на протяжении нескольких лет.

«Здесь уже установлен белый парус, работает точка обмена книгами», — сказал он.

После завершения церемонии участники мероприятия прочли строки из произведений Михаила Лермонтова в формате открытого микрофона.


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