«Пензаэнерго» за полгода исполнило более 1 тыс. договоров по технологическому присоединению к электрическим сетям ЖКХ

Пенза, 15 июля 2026. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» за I полугодие 2026 года исполнили 1 тыс. 42 договора по технологическому присоединению к электрическим сетям: 200 заключено с юридическими лицами, 842 — с физическими. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«В ходе работ по технологическому присоединению было построено и реконструировано 47,7 км распределительных сетей 6-10/0,4 кВ и 18 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 6 604 кВА. Суммарная максимальная мощность присоединенных объектов новых потребителей составила 27,5 МВт. Помимо этого, энергетики установили 993 прибора и измерительных комплекса учета», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в числе присоединенных объектов — 713 частных и многоквартирных домов, 30 участков уличного освещения в населенных пунктах и на автомобильных дорогах региона, 36 объектов сотовой связи, 21 объект, относящийся к отрасли сельского хозяйства, а также объекты водоснабжения, гаражи, складские помещения, объект туристической отрасли, автомойка и другие.

В пресс-релизе напоминается, что подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно через портал электросетевых услуг группы «Россети» или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет», техническая возможность обращения реализована и на портале госуслуг.