Установлена личность курьера, забравшего 12 млн. рублей у обманутого мошенниками подростка в Пензенской области Криминал

Пенза, 15 июля 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции установили личность курьера мошенников, забравшего 12 млн. рублей у 16-летнего жителя Пачелмского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

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«Молодому человеку позвонили неизвестные и, представляясь сотрудниками различных государственных органов, убедили его, что он подозревается в причастности к экстремистской деятельности. Для того чтобы доказать свою невиновность, житель Пачелмского района должен был продемонстрировать по видеосвязи внутреннее пространство жилища на предмет отсутствия экстремистских символов и запрещенных предметов. При производстве видеосъемки звонивший заметил, что в одной из комнат находится пакет, внутри которого оказались 12 млн. рублей. После этого собеседник убедил молодого человека, что всю сумму необходимо передать курьеру для проверки. Испуганный юноша поверил собеседнику и передал пакет приехавшему на автомобиле незнакомцу», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что курьером оказался житель Саратова 2001 года рождения.

«Задержанный признался в содеянном и рассказал, что также действовал под влиянием мошенников. По его словам, ранее ему звонили неизвестные, которые убедили его перевести 400 тыс. рублей и выполнить задание, суть которого заключалась в перевозке наличности. Житель Саратова выполнил указание и после поездки на такси в Пачелмский район отправился в Москву, где и передал 12 млн. неизвестной женщине», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в настоящее время курьер мошенников находится под домашним арестом.

«Полицейские проводят мероприятия, направленные на установления личностей всех участников преступной схемы», — подчеркивается в пресс-релизе.