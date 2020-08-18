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Под Пензой мужчину будут судить за пьяную езду и насилие по отношению к полицейскому

11:48 | 18.08.2020 | Криминал

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Пенза, 18 августа 2020. PenzaNews. 21-летний житель Пензенского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Под Пензой мужчину будут судить за пьяную езду и насилие по отношению к полицейскому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в 2018 году молодой человек решением суда был лишен права управления транспортными средствами за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Днем 9 мая 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, в Шемышейском районе сел за руль трактора, принадлежащего его родственнику», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что молодой человек был остановлен сотрудниками МВД, которые предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако водитель решил скрыться.

«Один из инспекторов ДПС догнал злоумышленника. Последний не менее пяти раз ударил полицейского рукой в область грудной клетки. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что житель Пензенского района признал свою вину.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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