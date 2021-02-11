Житель Пензы, до смерти избивший брата, будет направлен на принудительное лечение Криминал

Пенза, 11 февраля 2021. PenzaNews. Суд вынес решение о направлении жителя Пензы 1959 года рождения, до смерти избившего брата, на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 3 октября 2020 год два брата распивали спиртное в квартире по улице Дружбы в городе Пензе — по месту жительства старшего из них. В процессе общения между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина 1959 года рождения начал избивать потерпевшего предметами, попавшими под руку, в том числе стеклянными бутылками и молотком, после чего выгнал брата из квартиры», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что младший брат 1973 года рождения скончался от комбинированной травмы головы, груди и живота с повреждением внутренних органов.

«Судебной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что в момент совершения общественно опасного деяния психическое состояние мужчины лишало его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — пояснили в управлении.

В ведомстве отметили, что решение суда пока не вступило в законную силу.