В Пензе обновлен искусственный газон на футбольном поле спорткомплекса «Зенит»

14:16 | 29.08.2025 | Спорт

Пенза, 29 августа 2025. PenzaNews. Искусственный газон на футбольном поле спортивного комплекса «Зенит» в Пензе обновлен при поддержке Российского футбольного союза. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«В спортивном комплексе «Зенит» обновили искусственное покрытие главного футбольного поля. Здесь занимаются 713 воспитанников одноименной футбольной школы от 4 до 18 лет. Проходят игры Кубка России и LEON-первенства среди команд второй лиги «Дивизиона Б». Благодарим Российский футбольный союз за оказанную помощь. Покрытие общей площадью 6,4 тыс. кв. метров и стоимостью 18,5 млн. рублей Пензе передали по программе поддержки детско-юношеского, любительского и массового футбола «Нat Trick», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 28 августа.

Олег Денисов добавил, что еще примерно 5,5 млн. рублей было выделено из муниципального бюджета на монтажные работы.

«Старый материал сняли и использовали для ремонта двух мини-полей, где тренируются юные спортсмены», — пояснил он.

По словам главы Пензы, чтобы добиться идеально ровной поверхности главной площадки, была выполнена планировка основания, заменены лотки дренажной системы для отвода дождевой воды.

«Пользуясь случаем, заглянул и в небольшой музей «Зенита». Его организовал директор центра Дмитрий Евгеньевич Сергеев. Приходите на экскурсию, посмотрите на старые фотографии и настоящие раритетные бутсы 1947 года», — написал Олег Денисов.


Актуальное

