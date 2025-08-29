17:14:41 Пятница, 29 августа
В Пензенской области стартовал второй этап отбора участников программы «Земский работник культуры»

15:05 | 29.08.2025 | Культура

Пенза, 29 августа 2025. PenzaNews. Второй этап отбора участников программы «Земский работник культуры» стартовал в Пензенской области, он продлится по 12 сентября.

В Пензенской области стартовал второй этап отбора участников программы «Земский работник культуры». Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как отмечается в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона, участие в программе предусматривает предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей работникам культуры, прибывшим на работу в расположенные на территории Пензенской области сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с численностью населения до 50 тыс. человек.

«В 2025 году в соответствии с квотой, установленной министерством культуры Российской Федерации, планируется предоставить единовременные выплаты 10 работникам культуры», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что перечень вакантных должностей размещен на сайте Минкультуры Пензенской области.

«Условие договора — исполнение работником культуры трудовых обязанностей в течение 5 лет со дня заключения трудового договора по должности», — уточняется в сообщении.

Ранее участниками программы «Земский работник культуры» в Пензенской области стали четыре человека. Они получат по 1 млн. рублей.


