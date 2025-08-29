В Пензе председатель совета директоров «ОАПХ» стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Криминал

Пенза, 29 августа 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено в Пензе в отношении председателя совета директоров акционерного общества «Областной агропромышленный холдинг» (АО «ОАПХ») и еще четверых человек, оперативное сопровождение по делу осуществляет УФСБ России по Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

«По данным следствия, в августе 2024 года в городе Пензе председатель совета директоров организовал мошенническую схему по реализации древесины в обход счетов Областного агропромышленного холдинга, введя в заблуждение собственника (акционера) относительно породного состава и стоимости реализуемой древесины, продавая деловую древесину под видом тонкомерной, причинив организации и акционеру – министерству государственного имущества Пензенской области ущерб на сумму не менее 3 млн. рублей. К совершению преступления подозреваемый привлек четырех лиц, в том числе из числа сотрудников предприятия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.