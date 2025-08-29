23:35:15 Пятница, 29 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе председатель совета директоров «ОАПХ» стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере

17:20 | 29.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 29 августа 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено в Пензе в отношении председателя совета директоров акционерного общества «Областной агропромышленный холдинг» (АО «ОАПХ») и еще четверых человек, оперативное сопровождение по делу осуществляет УФСБ России по Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

В Пензе председатель совета директоров «ОАПХ» стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в августе 2024 года в городе Пензе председатель совета директоров организовал мошенническую схему по реализации древесины в обход счетов Областного агропромышленного холдинга, введя в заблуждение собственника (акционера) относительно породного состава и стоимости реализуемой древесины, продавая деловую древесину под видом тонкомерной, причинив организации и акционеру – министерству государственного имущества Пензенской области ущерб на сумму не менее 3 млн. рублей. К совершению преступления подозреваемый привлек четырех лиц, в том числе из числа сотрудников предприятия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.


Читайте также
В Пензенской области выявлены организации, занимающиеся несанкционированной деятельностью по организации отдыха детей Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при попытке заработать на инвестициях
В Городищенском районе столкнулись грузовик и легковушка, погиб мужчина В Пензе пенсионерка перевела мошеннику около 500 тыс. рублей
Движение по улице Литвинова в Пензе ограничат с 25 до 31 августа Имя Алексея Воеводина присвоено ДЮСШ рабочего поселка Башмаково
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама