В Пензенской области 5-25 сентября пройдут сборы бойцов отряда «Тигр»

Пенза, 30 августа 2025. PenzaNews. VI учебно-тренировочные сборы бойцов отряда содействия полиции «Тигр» пройдут на базе лагеря «Меридиан» в Пензенской области с 5 по 25 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

«В них примут участие свыше 200 бойцов и командиров подразделений отряда содействия полиции «Тигр» из городских округов и муниципальных районов региона. Разработана специальная программа сборов, включающая теоретические и практические занятия, мастер-классы, спортивные соревнования и различные виды подготовки», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства региональной безопасности Пензенской области.

В нем поясняется, что будут организованы выезды на полигоны Росгвардии и Пензенского артиллерийского инженерного института, где бойцы отряда примут участие в стрельбах и познакомятся с работой беспилотных летательных аппаратов.

«Сотрудники Росгвардии проведут с участниками сборов практические занятия по тактико-специальной подготовке, маскировке, практической работе с картой, сборке и разборке оружия, оказанию первой помощи», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что также своим опытом поделятся бойцы спецназа ФСИН и ФССП, сотрудники МЧС и ДОСААФ, представители спортивных федераций.

«Состоятся встречи с сотрудниками и ветеранами органов внутренних дел, ветеранами боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и участниками СВО», — отмечается в нем.