Инвестиции в основной капитал в Пензенской области в I полугодии 2025 года составили 51,5 млрд. рублей Экономика

Пенза, 30 августа 2025. PenzaNews. 51,5 млрд. рублей инвестиций использовано на развитие экономики и социальной сферы Пензенской области в январе-июне 2025 года, что в сопоставимых ценах на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензастата.

«По темпам роста инвестиций в основной капитал Пензенская область занимает шестое место среди регионов Приволжского федерального округа», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в I полугодии 2025 года в видовой структуре преобладали инвестиции на приобретение и модернизацию машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, на долю которых в общем объеме пришлось 42,3%; на строительство жилых зданий и помещений — 28%; на строительство нежилых зданий и сооружений — 26%.

«За январь-июнь 2025 года крупными и средними организациями области было освоено 29,3 млрд рублей инвестиций, или 56,9% от общего объема по области. Самыми привлекательными для вложения инвестиций в основной капитал были такие виды экономической деятельности, как обрабатывающие производства (31,1% от объема инвестиций в основной капитал), транспортировка и хранение (20,6%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (16,3%)», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что основным источником инвестиционной деятельности организаций — без учета субъектов малого предпринимательства — являлись собственные средства (63,1% от общего объема капитальных затрат), на привлеченные средства пришлось 36,9%.

«Среди муниципальных образований области высокая инвестиционная активность наблюдалась в Пензе (48,2% общего объема инвестиций) и Пензенском районе (8,2%)», — указано в пресс-релизе.