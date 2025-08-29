23:35:29 Пятница, 29 августа
На трассе М5 в черте Пензы временно изменят схему движения в районе выезда из Зари

17:19 | 29.08.2025 | Общество

Пенза, 29 августа 2025. PenzaNews. Схема движения в районе выезда из микрорайона Заря города Пензы на федеральную трассу М5 «Урал» будет изменена с предстоящей субботы, 30 августа, в связи с проведением ремонтных работ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор».

На трассе М5 в черте Пензы временно изменят схему движения в районе выезда из Зари. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Основные работы будут перенесены на полосу движения в сторону Самары. Автомобильный поток будет направлен по ранее отремонтированному участку. Выезд с улицы Новоселов будет открыт и разрешен поворот направо, на автодорогу М5 «Урал», а также разрешен заезд с трассы в микрорайон Заря. Поворот налево с улицы Новоселов и разворот по-прежнему запрещены», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что для проезда с улицы Новоселов к проспекту Победы водители могут использовать введенную в 2024 году транспортную развязку на 624 км.

«При этом можно проехать по проезду Яшиной к новой развязке либо выехать на М5 «Урал» с улицы Новоселов, доехать до указанной развязки, позволяющей совершить разворот, и двигаться в направлении проспекта Победы», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что завершить ремонтные работы планируется до сентября 2026 года.


