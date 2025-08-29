17:14:48 Пятница, 29 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском Минфине прокомментировали списание части задолженности по бюджетным кредитам

13:08 | 29.08.2025 | Экономика

Печать

Пенза, 29 августа 2025. PenzaNews. Часть задолженности по бюджетным кредитам в размере 2,2 млрд. рублей будет списана Пензенской области до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минфина региона.

В пензенском Минфине прокомментировали списание части задолженности по бюджетным кредитам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках Правил списания задолженности субъектов РФ, утвержденных постановлением правительства РФ от 1 февраля 2025 года №79, до конца текущего года будет списана задолженность Пензенской области по бюджетным кредитам из федерального бюджета в сумме 2,2 млрд. рублей. Объем списания определен исходя из фактически произведенных в 2024 году бюджетных расходов по отдельным направлениям, которые определены правилами», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в результате на величину списания уменьшится погашение долга региона в 2030-2031 годах.

«Экономия на процентных платежах превысит 2 млн. рублей ежегодно начиная с 2030 года», — уточняется в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что для обеспечения возможности такого сокращения долговой нагрузки Пензенской областью приняты долгосрочные обязательства до 2040 года по ограничению дефицита бюджета региона, а также коммерческого долга субъекта РФ и муниципалитетов.


Читайте также
В Пензенской области выявлены организации, занимающиеся несанкционированной деятельностью по организации отдыха детей Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при попытке заработать на инвестициях
В Городищенском районе столкнулись грузовик и легковушка, погиб мужчина В Пензе пенсионерка перевела мошеннику около 500 тыс. рублей
Движение по улице Литвинова в Пензе ограничат с 25 до 31 августа Осужденный за покушение на мошенничество в сфере страхования Сергей Ванюшин лишен депутатских полномочий
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама