В пензенском Минфине прокомментировали списание части задолженности по бюджетным кредитам

Пенза, 29 августа 2025. PenzaNews. Часть задолженности по бюджетным кредитам в размере 2,2 млрд. рублей будет списана Пензенской области до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минфина региона.

«В рамках Правил списания задолженности субъектов РФ, утвержденных постановлением правительства РФ от 1 февраля 2025 года №79, до конца текущего года будет списана задолженность Пензенской области по бюджетным кредитам из федерального бюджета в сумме 2,2 млрд. рублей. Объем списания определен исходя из фактически произведенных в 2024 году бюджетных расходов по отдельным направлениям, которые определены правилами», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в результате на величину списания уменьшится погашение долга региона в 2030-2031 годах.

«Экономия на процентных платежах превысит 2 млн. рублей ежегодно начиная с 2030 года», — уточняется в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что для обеспечения возможности такого сокращения долговой нагрузки Пензенской областью приняты долгосрочные обязательства до 2040 года по ограничению дефицита бюджета региона, а также коммерческого долга субъекта РФ и муниципалитетов.