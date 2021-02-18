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Напавший на женщину в центре Пензы грабитель за несколько дней до этого вышел из колонии

13:11 | 18.02.2021 | Криминал

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Пенза, 18 февраля 2021. PenzaNews. 33-летний житель Никольского района, задержанный за совершенное на улице Кирова в Пензе нападение на пенсионерку, освободился из мест лишения свободы за несколько дней до преступления. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Напавший на женщину в центре Пензы грабитель за несколько дней до этого вышел из колонии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый вину свою признал и в содеянном раскаялся. С его слов, в момент совершения преступления, он находился в состоянии алкогольного опьянения», — сказали в полиции.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник открыто похитил у потерпевшей сумку, в которой находись паспорт, 150 рублей и сотовый телефон.

«Сумку с паспортом мужчина решил закопать в снег около дома №8 по улице Куприна, а сотовый телефон и деньги полицейские изъяли в ходе проведения досмотра подозреваемого», — отметили в пресс-службе.

В полиции добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

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