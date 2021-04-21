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По факту гибели троих человек при пожаре в Мокшанском районе возбуждено уголовное дело

11:44 | 21.04.2021 | Криминал

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Пенза, 21 апреля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели троих человек в результате пожара, произошедшего в Мокшанском районе Пензенской области на минувшей неделе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По факту гибели троих человек при пожаре в Мокшанском районе возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь с 16 на 17 апреля 2021 года в жилом доме по улице Молодежной села Скачки Мокшанского района произошло возгорание. После ликвидации открытого пламени в жилище были обнаружены тела женщины 1971 года рождения – хозяйки дома и двоих мужчин 1958 и 1971 годов рождения. Причиной возникновения пожара послужило неосторожное обращение с огнем», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время следователями и криминалистами выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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