В суд направлено уголовное дело по обвинению жителя Пензенского района в убийстве с особой жестокостью Криминал

Пенза, 31 января 2023. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению жителя Пензенского района 1990 года рождения в убийстве своей супруги, совершенном с особой жестокостью, завершено.

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«По данным следствия, ночью 17 июля 2022 года в гости к семье, проживающей на железнодорожной станции Аленевка Пензенского района, пришла семейная пара с малолетним ребенком и друг обвиняемого. Рано утром в ходе совместного распития спиртного между супругами – хозяевами дома произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый начал избивать супругу. [...] Затем злоумышленник взял в сарае бутылку, заполненную смесью бензина и масла, облил супругу и с помощью зажигалки поджег ее», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Из него следует, что, несмотря на попытки гостей и обвиняемого потушить горящую одежду, женщина получила ожоги 90% площади тела; пострадавшая была доставлена в медучреждение, где через несколько дней скончалась.

В пресс-релизе добавляется, что обвиняемый в ходе следствия содержался под стражей.

«Ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью супруги, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения, кражу и ряд других преступлений. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.