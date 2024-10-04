Житель Заречного осужден за госизмену и покушение на сотрудничество с представителем иностранного государства Криминал

Пенза, 4 октября 2024. PenzaNews. Наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года и штрафом в размере 700 тыс. рублей назначено 40-летнему жителю города Заречного Пензенской области, который признан судом виновным в госизмене и покушении на установление и поддержание отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Суд установил, что в июле 2022 года россиянин написал и передал через знакомого в посольство иностранного государства письмо с предложением своих услуг по содействию в деятельности против России, также с октября 2022 по январь 2023 года, преследуя аналогичные цели, он вел переписку по электронной почте с лицами, выступавшими от имени иностранного государства. К тому же, в январе 2023 года он установил контакт с представителем Службы безопасности Украины и по его заданию за обещанное денежное вознаграждение собрал и передал персональные данные о двух российских военнослужащих, выполнявших специальные задачи в зоне проведения СВО», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина в судебном заседании свою вину не признал.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.

В сообщении указано, что этот приговор стал первым, вынесенным в Пензе по делу о государственной измене.