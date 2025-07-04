В Пензе пожилая женщина лишилась 900 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам Криминал

Пенза, 4 июля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1942 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишилась 900 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала пенсионерке позвонила «сотрудница телекоммуникационной компании», которая сообщила, что необходимо переоформить договор на оказание услуг связи, и попросила продиктовать паспортные данные.

«На следующий день гражданке поступил еще один звонок от неизвестного, представившегося помощником военного прокурора. Мужчина сообщил пенсионерке, что накануне ей звонили мошенники, которые пытались воспользоваться ее паспортными данными для оформления кредита. Чтобы спасти все свои сбережения, заявительнице было необходимо передать деньги неизвестной, чтобы задекларировать их. Следуя указаниям звонившего, потерпевшая сняла денежные средства и передала их незнакомке. Общий ущерб составил 900 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».