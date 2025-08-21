13:24:36 Четверг, 21 августа
В Пензенской области пенсионерка перевела мошеннику более 1,2 млн. рублей

10:13 | 21.08.2025 | Криминал

Пенза, 21 августа 2025. PenzaNews. Пенсионерка из Каменского района Пензенской области перевела мошеннику более 1,2 млн. рублей, пытаясь спасти свои сбережения после звонка злоумышленника, который, представившись сотрудником силового ведомства, заявил о якобы оформленных на ее имя некими лицами девяти кредитах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

В Пензенской области пенсионерка перевела мошеннику более 1,2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Звонивший убедил собеседницу перечислить свои сбережения на «безопасный счет». [...] Следуя инструкциям незнакомца, она перечислила свои сбережения на банковский счет, указанный мошенником. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.


