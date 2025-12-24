Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 770 тыс. рублей Криминал

Пенза, 24 декабря 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1999 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 770 тыс. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, под предлогом защиты от мошеннических действий звонивший убедил женщину перевести все свои сбережения на «безопасный счет».

«Испугавшись, пензячка, следуя инструкциям незнакомца, отправилась в банк. Там она сняла 770 тыс. рублей под видом покупки автомобиля и перечислила их на указанный мошенником счет. После того, как злоумышленник перестал выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».