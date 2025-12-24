21:07:10 Среда, 24 декабря
В Пензе женщина ударила собутыльника ножом в спину, возбуждено уголовное дело

10:05 | 24.12.2025 | Криминал

Пенза, 24 декабря 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1988 года рождения ударила собутыльника ножом в спину, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе женщина ударила собутыльника ножом в спину, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В УМВД России по городу Пензе поступила информация из медицинского учреждения о том, что местному жителю 1994 года рождения были нанесены телесные повреждения ножом. Сотрудники полиции опросили потерпевшего и установили личность подозреваемой. [...] Она рассказала, что заявитель распивал спиртные напитки у нее в гостях. В ходе застолья между ними возник словесный конфликт, причину которого подозреваемая вспомнить не смогла из-за сильного алкогольного опьянения. Разозлившись на гостя, злоумышленница взяла нож и ударила им мужчину в спину», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после случившегося женщина ушла спать, а потерпевший покинул ее квартиру и позвонил в экстренные службы.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — говорится в тексте.


