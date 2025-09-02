00:48:27 Среда, 3 сентября
В Пензе молодой человек, опасаясь возбуждения дела о финансировании экстремизма, перевел мошенникам 620 тыс. рублей

Пенза, 2 сентября 2025. PenzaNews. Житель Пензы 2006 года рождения, опасаясь возбуждения уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности, перевел на счета злоумышленников 620 тыс. рублей.

В Пензе молодой человек, опасаясь возбуждения дела о финансировании экстремизма, перевел мошенникам 620 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, молодому человеку позвонил незнакомец, который представился работником одного из университетов города, проинформировал о проведении в вузе проверки по линии экстремизма и предупредил о звонке другого специалиста.

«Вскоре после этого молодой человек действительно получил звонок от незнакомца. Мужчина сообщил ему, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело по факту финансирования экстремистских организаций. Чтобы проверить легальность денежных средств семьи, молодому человеку было предложено их задекларировать», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что, следуя инструкциям злоумышленника, пензенец собрал все наличные, принадлежащие отцу, направился к банкомату и перевел деньги на мошеннические счета.

«Позже потерпевший осознал, что стал жертвой обмана, и рассказал об этом своему отцу», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


