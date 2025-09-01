В Заречном в третий раз прошел фестиваль «Серебряный луч» Общество

Заречный, 1 сентября 2025. PenzaNews. Третий открытый фестиваль «Серебряный луч» прошел в Заречном Пензенской области.

Фото: T.me/kostin058

«На сцене ДК «Современник» с яркими номерами выступили творческие коллективы. Фестиваль собрал вместе гостей и представителей всех поколений нашего города, объединив сердца и души людей. На многочисленных площадках фестиваля проходили увлекательные мастер-классы от наших учреждений дополнительного образования, и жители могли научиться создавать уникальные вещи своими руками. Отдельного внимания заслужила выставка кулинарных изделий, подготовленная ветеранами нашего города», — написал глава Заречного Алексей Костин в своем Telegram-канале вечером в минувшее воскресенье, 31 августа.

По его словам, яркой частью фестиваля стал конкурс среди воспитанников детских садов «Букет для бабушки».

«Их творческий подход, искренняя радость и энтузиазм подарили незабываемые эмоции. Стихи, букеты и нарядные костюмы детей вызвали бурю восторга», — отметил он.

Алексей Костин сообщил, что фестиваль посетил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан, который высоко оценил организацию мероприятия.

«Алексей Андреевич подчеркнул, что наш фестиваль уже выходит за границы Заречного, и отметил, что такие практики взаимодействия поколений очень ценны сегодня, они являются фундаментом традиций, а возраст — это всего лишь цифры», — написал глава ЗАТО.

Он обратил внимание на то, что в фестивале приняли участие гости из других городов — Сарова, Димитровграда, Трехгорного.

«Это не просто визиты друзей, а настоящий обмен опытом и возможность взаимного культурного обогащения. Благодаря фестивалю наши гости ощутили настоящую атмосферу гостеприимства, узнали больше о традициях и ценностях нашего города», — подчеркнул Алексей Костин.

«Фестиваль «Серебряный луч» показал, насколько сильны духом и талантливы жители нашего города. Я благодарен каждому участнику за вклад в развитие культурной и общественной жизни Заречного», — добавил он.