Летом 2025 года пензенский планетарий посетили около 11,3 тыс. человек

15:00 | 01.09.2025 | Общество

Пенза, 1 сентября 2025. PenzaNews. 11 тыс. 290 человек посетили пензенский планетарий летом 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

Летом 2025 года пензенский планетарий посетили около 11,3 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Эта цифра не просто статистика, а яркое свидетельство настоящего космического бума, охватившего регион», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что коллекция планетария включает редкие экспонаты, позволяющие проследить историю изучения космоса: подлинные каменные и железные метеориты, исторические астрономические инструменты, среди которых астролябия, квадрант и глобус Улугбека.

«Посетители всех возрастов с восторгом останавливаются у маятника Фуко, который наглядно доказывает вращение Земли, изучают движение планет на теллурии или ставят эксперименты с генератором Ван де Граафа», — сказано в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что в пензенском планетарии есть разнообразные программы: для юных гостей — образовательные мультфильмы, для взрослых — научно-популярные фильмы, для искушенных посетителей — авторские лекции от научных сотрудников «Луна — наша спутница», «Звезды Южного полушария», «Космическая романтика».

«Помимо этого, на базе планетария регулярно проводятся наблюдения за небесными телами через телескопы, встречи с профессиональными астрофотографами и тематические мероприятия для любителей астрономии», — указано в тексте.


