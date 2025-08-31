17:01:18 Воскресенье, 31 августа
Валентина и Александр Белянины из Пензенской области вошли в число победителей всероссийского конкурса «Семья года»

31.08.2025 | Общество

Пенза, 31 августа 2025. PenzaNews. Валентина и Александр Белянины из села Русский Камешкир Пензенской области вошли в число победителей всероссийского конкурса «Семья года», организаторами которого выступили Минтруд России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Фото: T.me/omelnichenko

Супруги Белянины отмечены в номинации «Золотая семья».

С этим событием их поздравил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Поздравляю Александра Васильевича и Валентину Ивановну Беляниных из Русского Камешкира с победой во всероссийском конкурсе «Семья года». Наши земляки признаны «Золотой семьей» России. Белянины вместе более полувека, вырастили детей и внуков. За многолетнюю добросовестную работу оба супруга удостоены званий ветеранов труда Пензенской области. Александр Васильевич трудился водителем, Валентина Ивановна — работник торговли», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую субботу, 30 августа.

Он добавил, что на заслуженном отдыхе Белянины не теряют активности.

«Огород, пасека, а еще организованный Александром Васильевичем краеведческий музей «Капелька старины», где хранят и передают юным поколениям память об истории родного села. Гордость экспозиции — собранная главой семьи коллекция мельничных жерновов, ножи которых делали из камешкирского камня», — отметил Олег Мельниченко.

Губернатор выразил признательность супругам Беляниным за труд на благо малой родины, за воспитание детей и за хороший пример для молодого поколения.

«Впереди у Беляниных — торжественное награждение за победу в «Семье года». Торжественная церемония состоится в октябре в Государственном Кремлевском дворце», — уточнил глава региона.


Актуальное

