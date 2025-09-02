Региональный семейный капитал в Пензенской области будут выдавать некоторым семьям, у которых начиная с 1 июня 2026 года родился второй ребенок Общество

Пенза, 2 сентября 2025. PenzaNews. Правительство Пензенской области установило меру поддержки по предоставлению регионального семейного капитала на улучшение жилищных условий некоторым семьям, у которых начиная с 1 июня 2026 года родился второй ребенок.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее постановление №742-пП, которое подписал председатель регионального правительства Николай Симонов, вступило в силу 1 сентября 2025 года и действует до 31 декабря 2026 года.

Документом утвержден порядок предоставления данной меры поддержки.

В нем указано, что право на получение регионального семейного капитала, размер которого составляет 1 млн. рублей, имеет гражданин РФ, проживающий совместно с членами семьи на территории Пензенской области, у которого начиная с 1 июня 2026 года родился второй ребенок. Среди обязательных условий — регистрация рождения второго ребенка в органах ЗАГС Пензенской области, возраст гражданина на дату подачи заявления не должен превышать 35 лет, он и члены его семьи являются нуждающимися в жилом помещении.

Срок действия сертификата составляет 6 месяцев.