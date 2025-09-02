00:49:29 Среда, 3 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Региональный семейный капитал в Пензенской области будут выдавать некоторым семьям, у которых начиная с 1 июня 2026 года родился второй ребенок

12:00 | 02.09.2025 | Общество

Печать

Пенза, 2 сентября 2025. PenzaNews. Правительство Пензенской области установило меру поддержки по предоставлению регионального семейного капитала на улучшение жилищных условий некоторым семьям, у которых начиная с 1 июня 2026 года родился второй ребенок.

Региональный семейный капитал в Пензенской области будут выдавать некоторым семьям, у которых начиная с 1 июня 2026 года родился второй ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее постановление №742-пП, которое подписал председатель регионального правительства Николай Симонов, вступило в силу 1 сентября 2025 года и действует до 31 декабря 2026 года.

Документом утвержден порядок предоставления данной меры поддержки.

В нем указано, что право на получение регионального семейного капитала, размер которого составляет 1 млн. рублей, имеет гражданин РФ, проживающий совместно с членами семьи на территории Пензенской области, у которого начиная с 1 июня 2026 года родился второй ребенок. Среди обязательных условий — регистрация рождения второго ребенка в органах ЗАГС Пензенской области, возраст гражданина на дату подачи заявления не должен превышать 35 лет, он и члены его семьи являются нуждающимися в жилом помещении.

Срок действия сертификата составляет 6 месяцев.


Читайте также
В ДТП на улице Терновского в Пензе пострадали два человека В Наровчате завершено благоустройство парка на улице Советской
В Пензенской области выявлены организации, занимающиеся несанкционированной деятельностью по организации отдыха детей Минфин Пензенской области подвел итоги исполнения консолидированного бюджета региона по доходам за январь-июль 2025 года
Спартакиада пенсионеров Пензенской области пройдет 28 августа Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при попытке заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама