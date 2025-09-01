Олег Мельниченко и Андрей Булыга поздравили курсантов пензенского артинститута с Днем знаний Образование

Пенза, 1 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и заместитель министра обороны России по материально-техническому обеспечению генерал-полковник Андрей Булыга поздравили курсантов Пензенского артиллерийского инженерного института с Днем знаний.

Фото: Pnzreg.ru

На построении, посвященном началу учебного года, также присутствовали представители центральных органов военного управления, начальник Военной академии МТО генерал-лейтенант Илгар Кахраманов, начальник Пензенского филиала академии МТО генерал-майор Александр Цаплюк и ветераны тыла.

Как отметил Андрей Булыга, развитие военного образования и повышение качества подготовки кадров является одной из приоритетных задач Минобороны России.

«Министерство обороны реализует долгосрочный масштабный проект «Военное образование – на службе Отечеству». Он предусматривает открытие новых вузов, обновление образовательных программ с учетом перспективных направлений, технологий развития и опыта специальной военной операции, улучшение учебно-материальной базы, совершенствование профессиональных компетенций личного состава, укрепление престижа военной службы», — сказал он.

В продолжение мероприятия работникам ПАИИ были вручены государственные и ведомственные награды за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели служебной деятельности.

Обращаясь к присутствующим, губернатор Олег Мельниченко напомнил, что за свою историю вуз подготовил свыше 15 тыс. офицеров, 30 его выпускников стали Героями Советского Союза.

«В наши дни выпускники и сотрудники института в ходе специальной военной операции проявляют лучшие качества и выполняют боевую работу на самых горячих направлениях. Наставники обязательно поделятся с вами боевым опытом. Я благодарю профессорско-преподавательский состав академии за высокий уровень подготовки кадров для войск», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.