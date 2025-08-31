09:55:31 Воскресенье, 31 августа
Житель Пензы получил 9 лет колонии за махинации с получением компенсаций от ФРТ за недостроенное жилье

09:25 | 31.08.2025 | Криминал

Пенза, 31 августа 2025. PenzaNews. 51-летний житель Пензы приговорен к 9 годам колонии общего режима за 11 эпизодов мошенничества и покушения на мошенничество с использованием своего служебного положения при получении компенсаций от Фонда развития территорий за недостроенное жилье на улице Кижеватова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Житель Пензы получил 9 лет колонии за махинации с получением компенсаций от ФРТ за недостроенное жилье. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, с 2018 по 2023 годы подсудимый, зная о том, что застройщики многоквартирного дома по улице Кижеватова в городе Пензе находятся в стадии банкротства, изготовил подложные договоры уступки права требования на квартиры, которые позволяли получить право на получение компенсации за недостроенное жилье из Фонда развития территорий. В дальнейшем фигурант совершил хищение денежных средств, причинив своими незаконными действиями ущерб в сумме более 18 млн. рублей», — сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале СУ СКР по региону.

В тексте добавляется, что в ходе расследования был наложен арест на имущество мужчины на сумму более 15 млн. рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в нем.


