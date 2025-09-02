00:48:48 Среда, 3 сентября
Школы Пензенской области получили комплекты единых государственных учебников по истории

15:12 | 02.09.2025 | Образование

Пенза, 2 сентября 2025. PenzaNews. Образовательные организации Пензенской области получили комплекты единых государственных учебников по истории.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Разработка данных учебных пособий велась в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина авторским коллективом под руководством помощника президента [Владимира] Мединского и академика РАН [Александра] Чубарьяна. Учебники успешно прошли апробацию в более чем 400 образовательных организациях страны, включены в федеральный перечень учебников и в настоящее время используются в образовательном процессе во всех школах региона», — сообщил начальник управления образовательной политики общего образования Минобразования Пензенской области Алексей Кирсанов.

По его словам, для обеспечения всех учащихся бесплатными учебниками по решению губернатора Олега Мельниченко было выделено дополнительное финансирование в размере 13 млн. рублей.

Согласно информации, размещенной на сайте министерства образования региона, рабочие программы по истории и обществознанию обновлены.

«В новом учебном году предмет «Обществознание» уйдет из расписания 6 и 7 классов, а к 2026 году останется только в 9-11 классах. При этом высвободившиеся часы будут переданы предмету «История». В 5-7 классах предмет «История» в связи с этим будут изучать 3 часа в неделю. Программы синхронизированы с ОГЭ и ЕГЭ», — поясняется в тексте.


