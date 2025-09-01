21:19:08 Понедельник, 1 сентября
В Пензе два ребенка пострадали в ДТП с участием автобуса и средства индивидуальной мобильности

14:05 | 01.09.2025 | Происшествия

Пенза, 1 сентября 2025. PenzaNews. Автобус «Foton» столкнулся с неустановленным средством индивидуальной мобильности на улице Светлой в Пензе, после чего съехал с дороги и врезался в дерево, в результате пострадали два несовершеннолетних пассажира.

В Пензе два ребенка пострадали в ДТП с участием автобуса и средства индивидуальной мобильности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 30 августа, за рулем автобуса находился мужчина 1982 года рождения, средством индивидуальной мобильности управлял неустановленный водитель, который с места скрылся.

«В результате происшествия два пассажира автобуса – мальчики 2009 и 2015 годов рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


